Хаджимба заявил, что власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией

"Мы не отказывались от возможности работать с представителями оппозиции... Я разговаривал и буду разговаривать со всеми, кто готов с нами строить это государство", - заявил Хаджимба журналистам.

В понедельник ЦИК Абхазии объявил итоговые результаты второго тура выборов президента - действующий глава Рауль Хаджимба побеждает с 47,39% процентами голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы - они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов и победить не только Алхаса Квицинию (46,17%), но и приплюсованные голоса против всех.