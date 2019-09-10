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РИА Новости

Хаджимба заявил, что власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией

11:44 10.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба . Архивное фото
СУХУМ, 10 сен - РИА Новости. Власти Абхазии готовы разговаривать с оппозицией, лидер которой Алхас Квициния проиграл во втором туре выборов президента, заявил глава республики Рауль Хаджимба.
"Мы не отказывались от возможности работать с представителями оппозиции... Я разговаривал и буду разговаривать со всеми, кто готов с нами строить это государство", - заявил Хаджимба журналистам.
В понедельник ЦИК Абхазии объявил итоговые результаты второго тура выборов президента - действующий глава Рауль Хаджимба побеждает с 47,39% процентами голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы - они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов и победить не только Алхаса Квицинию (46,17%), но и приплюсованные голоса против всех.
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