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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковном Подольске построят школу на 1100 мест

11:42 10.09.2019 (обновлено: 17:24 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1100 мест построят в 2021 году в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении министерства областного имущества региона.
"Минмособлимуществом одобрено выделение земельного участка площадью 2,5 гектара в городском округе Подольск для строительства новой школы на 1100 мест. Школа появится в микрорайоне Кузнечики к 2021 году", - цитирует пресс-служба слова министра имущественных отношений Владислава Когана.
Отмечается, что строительство школы будет реализовано в рамках инвестиционного контракта, по условиям которого в микрорайоне вместе с новыми многоквартирными жилыми домами появится необходимая инфраструктура.
Кроме того, Коган отметил, что на земельном участке площадью 2,5 га появится не только школьное здание, но и площадки для активного отдыха, занятий спортом, будет произведено комплексное благоустройство.
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