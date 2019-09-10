В Подмосковном Подольске построят школу на 1100 мест

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общеобразовательную школу на 1100 мест построят в 2021 году в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении министерства областного имущества региона.

"Минмособлимуществом одобрено выделение земельного участка площадью 2,5 гектара в городском округе Подольск для строительства новой школы на 1100 мест. Школа появится в микрорайоне Кузнечики к 2021 году", - цитирует пресс-служба слова министра имущественных отношений Владислава Когана.

Отмечается, что строительство школы будет реализовано в рамках инвестиционного контракта, по условиям которого в микрорайоне вместе с новыми многоквартирными жилыми домами появится необходимая инфраструктура.