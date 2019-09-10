Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T11:38Z
https://ria.ru/20190910/1558517477.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:218:3000:1906_1036x0_80_0_0_2d4e5b14d859b7232ced32266d4fb999.jpg
РИА Новости

Китай призвал США и талибов продолжить переговоры

11:38 10.09.2019
314
© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, а также призывает США и радикальное движение "Талибан" продолжить переговоры, чтобы создать условия для окончательного урегулирования в стране, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями талибов "мертвы". Он повторил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле, ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.
"Мы выступаем за то, что иностранные войска должны упорядоченным и ответственным путем покинуть Афганистан, это значит, что соответствующие процедуры должны быть благоприятны для мира и примирения в Афганистане", - сказала китайский дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 10:47РИА Новости
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
Она отметила, что китайская сторона внимательно следит за ходом переговоров между представителями "Талибана" и США. "Мы отметили, что в последнее время сторонам удалось добиться важного прогресса, они даже достигли принципиальный консенсус по мирному соглашению, но сейчас все еще сохраняется неопределенность в этом процессе", - заявила Хуа Чуньин.
"Мы призываем США и "Талибан" продолжить переговоры ради достижения результатов, чтобы дать семенам мира упасть на афганскую землю и создать условия для окончательного урегулирования афганской проблемы", - подчеркнула она.
Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.
В начале сентября в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, проинформировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих - из Румынии и США.
Кабул
4 сентября, 14:19РИА Новости
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
300011
Обсудить 1
Хуа ЧуньинДональд ТрампМИД КНРАфганистанКитайТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
РИА
Новости
Американский доллар и китайский юань
Пекин призвал США прекратить аморальные нападки на китайские компании
Венесуэльские военные
США поддержат Колумбию, если венесуэльские военные нарушат ее границы
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Лента
новостей
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами
Трамп заявил, что переговоры США с талибами "мертвы"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция обвинила США в затягивании формирования зоны безопасности в Сирии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Экс-генсек НАТО считает, что миссию в Афганистане нужно продолжить
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
Германия осудила ракетные испытания КНДР
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал отставку Болтона
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали трех граждан Австралии
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции выступил против "пустых" переговоров по Кипру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
Лента новостейМолния