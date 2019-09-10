Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай в связи с новыми ракетными пусками Северной Кореи надеется, что все заинтересованные стороны смогут устранить разногласия путем диалога, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, все стороны внимательно следят за происходящим. Мы надеемся на то, что все заинтересованные стороны смогут устранить разногласия путем диалога и консультаций и приложат усилия для продвижения мира на Корейском полуострове", - заявила дипломат.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.