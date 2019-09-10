Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по OPAL

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Sąd UE wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu #OPAL. Sąd uchylił decyzję KE dającą ros. koncernowi prawo korzystania z gazociągu w 100%. OPAL jest odnogą Nord Stream I, wzdłuż naszej zachodniej granicy. Wkrótce komentarz min. #Tchórzewski.ego. pic.twitter.com/JIR79rlNcv — Ministerstwo Energii (@MinEnergii) September 10, 2019

В пресс-службе суда сказали, что предыдущее постановление нарушало принцип энергетической солидарности.

Глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский отметил, что новое решение "прекращает монополию "Газпрома" в Европе" и "имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину".

"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину", — пояснил он.

В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что новые условия помогут увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда "кубов" в год.

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью.

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к трубе. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).