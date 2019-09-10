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РИА Новости

Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по OPAL

11:23 10.09.2019 (обновлено: 13:35 10.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
В пресс-службе суда сказали, что предыдущее постановление нарушало принцип энергетической солидарности.
Глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский отметил, что новое решение "прекращает монополию "Газпрома" в Европе" и "имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину".
"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину", — пояснил он.
В польской госкомпании PGNIG, в свою очередь, заявили, что новые условия помогут увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда "кубов" в год.
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Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью.
В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к трубе. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).
В ответ на это Варшава подала жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения.
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ГазпромМинистерство энергетики РФЕвросоюзПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Типичная майданная логика, радоваться неудачам других, клясть Россию и русских последними словами но требовать чтобы те не прекращали прокачку "агрессивного газа" и использовать самые подлые методы. :)
10 сентября, 13:30
Fedor SKYBOT F-850
206400111
Хахаха! Знатно по носу щёлкнули!
10 сентября, 12:49
Алекс ПыnR
297106171
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