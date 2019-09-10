Киркоров прокомментировал скандал с Биланом

Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Позже певец записал видео, в котором извинился перед жителями Самары. Он пояснил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. По его словам, он давно ведет здоровый образ жизни, поэтому и "не рассчитал" порцию. Он также пообещал провести в городе бесплатный концерт, подарить местной больнице необходимый для лечения детей аппарат и обустроить одну детскую площадку.