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РИА Новости

Киркоров прокомментировал скандал с Биланом

11:25 10.09.2019 (обновлено: 12:10 10.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров поддержал Диму Билана, попавшего в скандал после выступления в Самаре.
"Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно!" — написал он в комментариях под видео, в котором Билан приносит извинения зрителям.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Вчера, 09:28Радио
Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре
Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Позже певец записал видео, в котором извинился перед жителями Самары. Он пояснил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. По его словам, он давно ведет здоровый образ жизни, поэтому и "не рассчитал" порцию. Он также пообещал провести в городе бесплатный концерт, подарить местной больнице необходимый для лечения детей аппарат и обустроить одну детскую площадку.
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Шоу-бизнесФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)СамараРоссия
Популярные комментарии
Нет Филя. Ничего не забывается и мы все помним, и розовую кофту и мордобой твой и цирк в психиатричке в Израиле и маты со сцены...
10 сентября, 11:39
mdmiguel dios
142700010
Выйти поддатым к публике- это артист с большой буквы? Филя, ты что мелешь? Это просто свинство по отношению к жителям Самары.
10 сентября, 11:30
Владимир Наймушин
12021008
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