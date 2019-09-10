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РИА Новости

Китай раскритиковал действия США против задержанного в Италии Коршунова

11:20 10.09.2019 (обновлено: 11:51 10.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Случай с задержанным в Италии по запросу США сотрудником российской корпорации ОДК Александром Коршуновым является очередным свидетельством того, что США игнорируют международное право и злоупотребляют юридическими средствами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также на заявления российской стороны по этому вопросу. Мы надеемся, что это дело будет решено в соответствии с законодательством и на основании фактов", - заявила дипломат.
На одной из улиц Неаполя
6 сентября, 18:18Сказано в эфире
Юрист о "деле Коршунова": суду в Италии придется учесть много нюансовЗадержания россиян за рубежом с подачи США стали стандартной практикой, но шансы на выдачу Вашингтону подозреваемого в экономическом шпионаже Александра Коршунова неоднозначны, сказала в эфире радио Sputnik юрист по международному праву Марина Силкина.
По ее словам, "такая ситуация как дежавю, когда США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, вновь и вновь злоупотребляя юридическими средствами, задерживают граждан других стран и оказывают давление на иностранные компании, такие ошибочные действия вызывают гнев и протест со стороны все большего числа людей, они наносят урон взаимодоверию и сотрудничеству между всеми странами".
"Мы надеемся, что США смогут исправить свои ошибки", - указала она.
Ранее стало известно, что россиянин Коршунов задержан в Италии по запросу США. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
6 сентября, 13:39РИА Новости
Слуцкий прокомментировал задержание сотрудника ОДК Коршунова по запросу США
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииХуа ЧуньинОбъединенная двигателестроительная корпорацияМИД КНРКитайИталияСШАВ мире
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