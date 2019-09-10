Китай раскритиковал действия США против задержанного в Италии Коршунова

На одной из улиц Неаполя. Архивное фото

На одной из улиц Неаполя

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Случай с задержанным в Италии по запросу США сотрудником российской корпорации ОДК Александром Коршуновым является очередным свидетельством того, что США игнорируют международное право и злоупотребляют юридическими средствами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также на заявления российской стороны по этому вопросу. Мы надеемся, что это дело будет решено в соответствии с законодательством и на основании фактов", - заявила дипломат.

По ее словам, "такая ситуация как дежавю, когда США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, вновь и вновь злоупотребляя юридическими средствами, задерживают граждан других стран и оказывают давление на иностранные компании, такие ошибочные действия вызывают гнев и протест со стороны все большего числа людей, они наносят урон взаимодоверию и сотрудничеству между всеми странами".

"Мы надеемся, что США смогут исправить свои ошибки", - указала она.

Ранее стало известно, что россиянин Коршунов задержан в Италии по запросу США. Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.