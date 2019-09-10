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РИА Новости

СК предъявил обвинение двум украинским военным из-за обстрелов в Донбассе

11:20 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Следственный комитет РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках нового проекта "Украина. Хроника огненных лет" рассказал о двух украинских военных, причастных к обстрелам гражданского населения во время конфликта в Донбассе, им заочно предъявлены обвинения.
В первом сюжете проекта на канале ведомства в YouTube речь идёт о событиях 27 октября 2016 года в Кировском районе города Макеевка самопровозглашенной ДНР. Вечером того дня украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, заведомо не являющихся военными целями, в результате которого двое погибли, пятеро, в том числе несовершеннолетняя девочка 2010 года рождения, получили ранения. Разрушено несколько жилых домов.
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К преступлению, по данным СК России, причастны командир 92-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВС Украины с 2013 по 2017 год генерал-майор Виктор Николюк и командир 72-й ОМБр с июня 2015 по 2018 год полковник Андрей Соколов. Российские следователи заочно предъявили им обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Также в сюжете говорится о других эпизодах, связанных с Николюком и Соколовым. Так, в сентябре 2015 года в расположении 92-й ОМБр были убиты два человека, которые, по утверждению СК, "боролись с контрабандой в зоне АТО". А Соколов "лично командовал в июне 2015 года обстрелами жилых районов в районе Волновахи, унесшими 28 жизней, в том числе трех детей", считает российское ведомство.
Сейчас Николюк является начальником 169 учебного центра ВС Украины, а Соколов – заместителем командующего оперативного командования "Юг", добавили в СК.
"Судебный процесс над украинскими военными, которые ведут войну с собственным народом, обязательно должен состояться. Доказательства, которые сейчас собирают следователи СК России, лягут в основу обвинения над теми, кто совершал преступления в отношении беззащитных мирных граждан: тех, кого на Украине называют "героями", - заключили в СК.
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ДНРАндрей Соколов (замминистра Крыма)Следственный комитет РФРоссияУкраинаПроисшествия
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