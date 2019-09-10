В Малайзии более 250 школ закрылись из-за дыма от лесных пожаров

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти приказали закрыть 275 школ в штате Саравак в Восточной Малайзии в связи с задымлением от продолжающихся пожаров, сообщает газета Власти приказали закрыть 275 школ в штате Саравак в Восточной Малайзии в связи с задымлением от продолжающихся пожаров, сообщает газета New Straits Times

Ранее газета Malay Mail со ссылкой на министра энергетики, технологий, науки, изменения климата и окружающей среды Ео Би Инь сообщила, что правительство Малайзии готово помочь Индонезии в борьбе с лесными пожарами, которые привели к задымлению и ухудшению экологической ситуации. Позднее агентство Рейтер сообщило, что малайзийские власти отправили полмиллиона защитных масок в штат Саравак, где уровень загрязнения воздуха резко вырос на фоне усиливающихся пожаров.

Газета New Straits Times пишет, что в понедельник в двух городах штата показания по "индексу загрязнения воздуха" превысили значение в 200 пунктов, что говорит о том, что воздух в этих районах "очень вреден для здоровья". По словам главы госкомитета Саравака по борьбе со стихийными бедствиями, дым распространяется с 426 точек возгорания на острове Калимантан.

При этом он добавил, что в самом малайзийском штате, который расположен на юго-западе этого острова, было обнаружено 12 точек возгорания.

Агентство Рейтер уточняет, что индонезийские фермеры часто используют огонь для расчистки земли под плантации пальмового масла и целлюлозы. Пожары могут тлеть неделями, особенно в сухую погоду, создавая удушливый дым, который распространяется на территорию соседних Сингапура и Малайзии.