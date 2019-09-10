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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Семейную политику обсудят в Москве представители властей и конфессий РФ

11:14 10.09.2019 (обновлено: 12:59 10.09.2019)
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© Depositphotos / MiraMstockДевочка с инвалидностью с мамой
Девочка с инвалидностью с мамой
© Depositphotos / MiraMstock
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Конференция "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге" пройдет во вторник в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества, сообщает пресс-служба общества.
Представители государства и традиционных конфессий России обсудят "современные вызовы и кризисные явления в области семейных и духовно-нравственных ценностей, а также пути их преодоления", говорится в сообщении пресс-службы Императорского православного палестинского общества.
На конференции выступят представители религиозных организаций: председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, председатель синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата епископ Истринский Серафим, представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай лама, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин, президент Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев, председатель Духовного собрания мусульман России Муфтий Альбир Крганов, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган.
Среди представителей органов власти и госучреждений заявлены депутат Госдумы Инга Юмашева, руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Арина Шарапова, ректор Российского государственного социального университета Ирина Починок.
Организаторами конференции выступили Императорское Православное Палестинское Общество и Межрелигиозный совет России.
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Религия и мировоззрениеИнга ЮмашеваМитрополит Волоколамский ИларионАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеЗиновий КоганИмператорское православное палестинское обществоКамиль СамигуллинПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьГосдума РФМоскваТатарстанРоссиярелигияОбщество
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