Семейную политику обсудят в Москве представители властей и конфессий РФ

Девочка с инвалидностью с мамой

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Конференция "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге" пройдет во вторник в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества, сообщает пресс-служба общества.

Представители государства и традиционных конфессий России обсудят "современные вызовы и кризисные явления в области семейных и духовно-нравственных ценностей, а также пути их преодоления", говорится в сообщении пресс-службы Императорского православного палестинского общества.

На конференции выступят представители религиозных организаций: председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, председатель синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата епископ Истринский Серафим, представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай лама, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин, президент Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев, председатель Духовного собрания мусульман России Муфтий Альбир Крганов, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган.

Среди представителей органов власти и госучреждений заявлены депутат Госдумы Инга Юмашева, руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Арина Шарапова, ректор Российского государственного социального университета Ирина Починок.