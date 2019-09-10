Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства.
Такое решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Рада приняла этот законопроект в первом чтении во вторник, хотя ряд оппозиционных фракций выступили против, заявив, что парламент не может в этот же день принять документ в целом, так как депутаты имеют право подать поправки.
О законе
Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
Основанием для инициирования импичмента является письменное представление от большинства депутатов от конституционного состава Рады (226 парламентариев). В нем должно быть обоснование для создания временной следственной комиссии, в которую войдут депутаты, прокурор и следователи.
Парламент голосованием должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Рады.
Комиссия сначала проводит расследование, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента.
У главы государства, согласно документу, может быть не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.
Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно.
Если постановление принимают, Рада обращается в Конституционный и Верховный суды.
Позднее парламент тайным голосованием принимает решение об импичменте. Оно должно набрать не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.
Если постановление принять не удается, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.