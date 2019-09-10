Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства.

Такое решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада приняла этот законопроект в первом чтении во вторник, хотя ряд оппозиционных фракций выступили против, заявив, что парламент не может в этот же день принять документ в целом, так как депутаты имеют право подать поправки.

О законе

Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление от большинства депутатов от конституционного состава Рады (226 парламентариев). В нем должно быть обоснование для создания временной следственной комиссии, в которую войдут депутаты, прокурор и следователи.

Парламент голосованием должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Рады.

Комиссия сначала проводит расследование, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента.

У главы государства, согласно документу, может быть не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.

Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно.

Если постановление принимают, Рада обращается в Конституционный и Верховный суды.

Позднее парламент тайным голосованием принимает решение об импичменте. Оно должно набрать не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.