Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T11:40Z
https://ria.ru/20190910/1558515883.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149500/88/1495008840_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_358b71febde18568eb31150076537c07.jpg
РИА Новости

В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки

11:02 10.09.2019 (обновлено: 11:40 10.09.2019)
3040
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение косметологу по делу о смерти клиентки в кабинете медцентра в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
Ранее стало известно, что 14 июля в кабинете медцентра скончалась девушка 1989 года рождения. При осмотре у нее на теле нашли многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов.
По данным следствия, косметолог арендовала кабинет в медицинском центре. Во время процедуры она ввела пациентке лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо, и та скончалась от анафилактического шока.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". Косметологу грозит до шести лет лишения свободы.
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
Александра Лисицина
12 марта, 21:02РИА Новости
В Москве девушка ослепла на один глаз после визита к косметологу
000447
Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Игрушка в палате детской больницы
В Кузбассе начали проверку после получения ожогов школьниками в столовой
РИА
Новости
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом в Чувашии
Лента
новостей
Смеситель на кухне
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Молоко
"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Перспективы развития паллиативной помощи обсудили на коллегии Минздрава
На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
Лента новостейМолния