В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение косметологу по делу о смерти клиентки в кабинете медцентра в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что 14 июля в кабинете медцентра скончалась девушка 1989 года рождения. При осмотре у нее на теле нашли многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов.

По данным следствия, косметолог арендовала кабинет в медицинском центре. Во время процедуры она ввела пациентке лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо, и та скончалась от анафилактического шока.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека". Косметологу грозит до шести лет лишения свободы.