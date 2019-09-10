В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества составили Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

В первую очередь, это мясо любого вида. В Роскачестве сослались на данные последних исследований, согласно которым в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне и попадают на чистую посуду или в пищу. Такие бактерии можно уничтожить лишь при длительной термообработке.

Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает от микробов. Мытье может удалить защитный слой, тогда бактерии проникнут за скорлупу.

Еще один продукт — грибы в упаковке. Из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата, а также подвергаются риску быстро испортиться, поскольку хорошо впитывают влагу. Вместо этого лучше протереть их влажной тканью и срезать поврежденные участки. Если процесс приготовления не предполагает высокой термической обработки, грибы можно ошпарить в кипятке.