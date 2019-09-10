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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

11:00 10.09.2019 (обновлено: 17:24 10.09.2019)
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© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
В первую очередь, это мясо любого вида. В Роскачестве сослались на данные последних исследований, согласно которым в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне и попадают на чистую посуду или в пищу. Такие бактерии можно уничтожить лишь при длительной термообработке.
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Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает от микробов. Мытье может удалить защитный слой, тогда бактерии проникнут за скорлупу.
Еще один продукт — грибы в упаковке. Из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата, а также подвергаются риску быстро испортиться, поскольку хорошо впитывают влагу. Вместо этого лучше протереть их влажной тканью и срезать поврежденные участки. Если процесс приготовления не предполагает высокой термической обработки, грибы можно ошпарить в кипятке.
Напротив, мыть стоит следующие продукты: рыбу, фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые. В случае с сухофруктами, семечками, зеленью в герметичной упаковке, стоит ориентироваться на указания в маркировке.
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83171939142
РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Крашеную рыбу нельзя мыть.Помоешь нарезку горбуши,краска уплывёт,а под ней селёдка)))
10 сентября, 11:05
Владимир Воздроганов
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А на лечение сальмонеллёза, дизентерии и гельминтов нам, простым потребителям, Роскачество даст деньги на лечение?
10 сентября, 11:37
sputnik
4941002
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