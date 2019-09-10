В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде Украины предлагает создать в парламенте временную следственную комиссию относительно деятельности Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который через суд хочет аннулировать лицензию телеканала NewsOne, заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

Нацсовет Украины по ТВ 5 сентября решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.