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РИА Новости

В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ

10:58 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде Украины предлагает создать в парламенте временную следственную комиссию относительно деятельности Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который через суд хочет аннулировать лицензию телеканала NewsOne, заявил сопредседатель фракции Вадим Рабинович.
Нацсовет Украины по ТВ 5 сентября решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
"Предлагаю создать временную следственную комиссию Верховной рады относительно деятельности Нацсовета по ТВ", - заявил Рабинович, выступая в Раде во вторник.
Студия телеканала NewsOne
6 сентября, 09:21Медиавойны
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NewsOneНестор ШуфричНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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