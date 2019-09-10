Студия Paramount Pictures переснимет боевик "Без лица"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киностудия Paramount Pictures планирует переснять триллер Джона Ву "Без лица" (1997 год), в котором главные роли исполнили Николас Кейдж и Джон Траволта, Киностудия Paramount Pictures планирует переснять триллер Джона Ву "Без лица" (1997 год), в котором главные роли исполнили Николас Кейдж и Джон Траволта, сообщает THR.

Продюсер "Форсажей" Нил Мориц будет одним из создателей проекта, так же, как Дэвид Пермут, который работал над первым фильмом. Орен Узил напишет сценарий.

В оригинальной фильме "Без лица" рассказывается о битве между преступником Кастором Троем (Кейдж) и агентом ФБР Шоном Арчером (Траволта), который решается на сложную хирургическую операцию по смене личности, чтобы остановить Троя и отомстить за смерть своего сына.

В 1997 году картина Джона Ву имела успех в прокате - при бюджете в 80 миллионов долларов, боевик заработал в прокате 245 миллионов.