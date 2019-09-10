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РИА Новости
Культура

Студия Paramount Pictures переснимет боевик "Без лица"

13:05 10.09.2019
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© Paramount Pictures (1997)Кадр из фильма "Без лица"
Кадр из фильма Без лица
© Paramount Pictures (1997)
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киностудия Paramount Pictures планирует переснять триллер Джона Ву "Без лица" (1997 год), в котором главные роли исполнили Николас Кейдж и Джон Траволта, сообщает THR.
Продюсер "Форсажей" Нил Мориц будет одним из создателей проекта, так же, как Дэвид Пермут, который работал над первым фильмом. Орен Узил напишет сценарий.
В оригинальной фильме "Без лица" рассказывается о битве между преступником Кастором Троем (Кейдж) и агентом ФБР Шоном Арчером (Траволта), который решается на сложную хирургическую операцию по смене личности, чтобы остановить Троя и отомстить за смерть своего сына.
В 1997 году картина Джона Ву имела успех в прокате - при бюджете в 80 миллионов долларов, боевик заработал в прокате 245 миллионов.
Кто сыграет главные роли в перезапуске ленты, а также имя режиссера, пока неизвестно.
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