Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва надеется, что переговорный процесс США и талибов приостановлен, но не мертв, так как достижение соглашения важно с точки зрения урегулирования в Афганистане, заявил во вторник РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что переговоры США с представителями радикального движения "Талибан" "мертвы". Ранее он сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Заявления Трампа последовали на фоне критики в СМИ, что талибов пригласили в США "почти" в годовщину терактов 11 сентября и визит может состояться после теракта в Кабуле, в результате которого погиб военнослужащий США. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

"Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки", - сказал Кабулов.

Он отметил, что это соглашение в Москве рассматривали "как важный шаг, открывающий дорогу к национальному примирению и последующему всеобъемлющему урегулированию афганского кризиса".