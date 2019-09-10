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РИА Новости

Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами

10:47 10.09.2019 (обновлено: 11:15 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва надеется, что переговорный процесс США и талибов приостановлен, но не мертв, так как достижение соглашения важно с точки зрения урегулирования в Афганистане, заявил во вторник РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что переговоры США с представителями радикального движения "Талибан" "мертвы". Ранее он сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Заявления Трампа последовали на фоне критики в СМИ, что талибов пригласили в США "почти" в годовщину терактов 11 сентября и визит может состояться после теракта в Кабуле, в результате которого погиб военнослужащий США. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
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"Мы сожалеем, что процесс приостановлен. Мы все-таки думаем, что он не мертв, а приостановлен. Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки", - сказал Кабулов.
Он отметил, что это соглашение в Москве рассматривали "как важный шаг, открывающий дорогу к национальному примирению и последующему всеобъемлющему урегулированию афганского кризиса".
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"Поэтому рассчитываем, что это произойдет в конечном итоге. Пока все это будет происходить, нельзя исключать эскалации военного противоборства в Афганистане с новыми жертвами и дополнительными страданиями для афганцев, что, конечно, вызывает сожаление", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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МИД РФМоскваАфганистанРоссияСШАВ мире
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