В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словении Марьян Шарец во главе правительственной делегации прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет главы правительства Словении приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. В составе словенской делегации во главе с Шарецом - вице-премьер и министр иностранных дел Миро Церар, министр экономики Здравко Почивалшек, министр культуры Зоран Познич и мэр Любляны Зоран Янкович.

Визит является ответом на поездку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Словению в июле 2015 года. Среди встречающих с российской стороны замминистра Александр Грушко и посол РФ в Словении Доку Завгаев

Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Словении, запланированы встреча главы словенского правительства с премьером России Дмитрием Медведевым, переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и спорта.

Ожидается также подписание плана консультаций МИД на 2020 год и документа о сотрудничестве между городами Москвой и Любляной на три года.