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РИА Новости

В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец

10:45 10.09.2019 (обновлено: 10:46 10.09.2019)
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© AP Photo / Darko BandiсМарьян Шарец
Марьян Шарец
© AP Photo / Darko Bandiс
Марьян Шарец. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словении Марьян Шарец во главе правительственной делегации прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет главы правительства Словении приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. В составе словенской делегации во главе с Шарецом - вице-премьер и министр иностранных дел Миро Церар, министр экономики Здравко Почивалшек, министр культуры Зоран Познич и мэр Любляны Зоран Янкович.
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Визит является ответом на поездку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Словению в июле 2015 года. Среди встречающих с российской стороны замминистра Александр Грушко и посол РФ в Словении Доку Завгаев
Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Словении, запланированы встреча главы словенского правительства с премьером России Дмитрием Медведевым, переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и спорта.
Ожидается также подписание плана консультаций МИД на 2020 год и документа о сотрудничестве между городами Москвой и Любляной на три года.
В рамках визита словенская делегация примет участие в открытии мемориала в Парке Победы на Поклонной горе, посвященного сыновьям и дочерям Словении, погибшим в годы Второй мировой войны.
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Марьян ШарецМиро ЦерарДмитрий МедведевАлександр ГрушкоМоскваРоссияСловенияПолитика
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