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РИА Новости
Туризм

Официальный аккаунт Москвы появился в китайских соцсетях

11:14 10.09.2019 (обновлено: 11:15 10.09.2019)
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© AFP 2019 / Peter ParksМобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений под названием WeChat, разработаная в Китае
Мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений под названием WeChat, разработаная в Китае
© AFP 2019 / Peter Parks
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Москвы появился в китайских социальных сетях - WeChat и Weibo, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В рамках продвижения на азиатском рынке столичный комитет по туризму запустил официальные аккаунты Москвы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. Первая публикация уже сделана: пользователям рассказали о праздновании Дня города в Москве", - говорится в сообщении.
Москва стала первым городом в России, у которого появился официальный аккаунт в китайской соцсети WeChat. Туристический профайл города также появился в китайском сервисе микроблогов Weibo.
Уточняется, что аккаунты столицы созданы для удобства китайских туристов, в частности, для тех, кто планирует поездки самостоятельно. На страницах будут публиковаться практические советы - от выбора места проживания до рейтинга лучших ресторанов, баров и музеев. Также добавят подробные сведения о московских достопримечательностях и развлекательных местах, чтобы туристам было проще ориентироваться в городе.
Кроме того, пользователи смогут узнавать об истории и культуре Москвы, современной жизни горожан, а также последние новости столицы. Таким образом, китайцы будут получать необходимую информацию и грамотно планировать свои поездки.
Это особенно актуально с учетом того, что с каждым годом в Москву приезжает все больше и больше китайских туристов. Так, в 2018 году число путешественников из КНР выросло более чем на 20% и составило 803,6 тысячи человек.
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