Официальный аккаунт Москвы появился в китайских соцсетях

Мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений под названием WeChat, разработаная в Китае

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Официальный аккаунт Москвы появился в китайских социальных сетях - WeChat и Weibo, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В рамках продвижения на азиатском рынке столичный комитет по туризму запустил официальные аккаунты Москвы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. Первая публикация уже сделана: пользователям рассказали о праздновании Дня города в Москве", - говорится в сообщении.

Москва стала первым городом в России, у которого появился официальный аккаунт в китайской соцсети WeChat. Туристический профайл города также появился в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Уточняется, что аккаунты столицы созданы для удобства китайских туристов, в частности, для тех, кто планирует поездки самостоятельно. На страницах будут публиковаться практические советы - от выбора места проживания до рейтинга лучших ресторанов, баров и музеев. Также добавят подробные сведения о московских достопримечательностях и развлекательных местах, чтобы туристам было проще ориентироваться в городе.

Кроме того, пользователи смогут узнавать об истории и культуре Москвы, современной жизни горожан, а также последние новости столицы. Таким образом, китайцы будут получать необходимую информацию и грамотно планировать свои поездки.