WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Экологи предупреждают об опасности принудительного сокращения популяции диких кабанов из-за вспышек африканской чумы свиней на Дальнем Востоке, так как оно может навредить краснокнижным кошкам, сообщает Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

АЧС обнаружен в нескольких районах Приморья, Приамурья, Хабаровского края. Введены режимы ЧС. По информации фонда, из 16 официально зафиксированных вспышек 15 произошли в фермерских хозяйствах, а среди популяции диких кабанов выявлен только один эпизод. Отмечается, что департамент охотничьего надзора Приморского края принял решение о регулировании численности дикого кабана в Пограничном районе.

"К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, на европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока. Метод по сути прост, особенно на бумаге – депопуляция, то есть доведение численности дикого кабана до минимальных значений. Но мы все прекрасно понимаем, что от кабана зависят наши крупные хищники — и тигр, и в какой-то степени леопард, и оба вида медведей, и рысь", - сказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.

Он уточнил, что сейчас государственным органам и общественным организациям нужно быть готовым к условиям низкой численности дикого кабана с вытекающими последствиями: повышенной конфликтностью хищников, снижению доходности охотхозяйств и, как следствие, увеличению браконьерства.

В разговоре с РИА Новости Фоменко добавил, что из-за грядущего в ближайшее время сокращения численности кабанов необходимо "принять меры, чтобы хищники через 2-3 года не вышли к селениям и не пришлось их отстреливать".

Эксперт напомнил, что в 80-е годы, когда на Дальнем Востоке сократилась численность диких кабанов, было принято решение об отстреле 47 тигров. "Я говорю об официально отстреле, разрешенном, потому что хищники угрожали скоту и людям, а сколько просто перестреляли - никто не знает", - заметил Фоменко.