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РИА Новости

WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров

10:40 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодая амурская тигрица
Молодая амурская тигрица
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Молодая амурская тигрица. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Экологи предупреждают об опасности принудительного сокращения популяции диких кабанов из-за вспышек африканской чумы свиней на Дальнем Востоке, так как оно может навредить краснокнижным кошкам, сообщает Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
АЧС обнаружен в нескольких районах Приморья, Приамурья, Хабаровского края. Введены режимы ЧС. По информации фонда, из 16 официально зафиксированных вспышек 15 произошли в фермерских хозяйствах, а среди популяции диких кабанов выявлен только один эпизод. Отмечается, что департамент охотничьего надзора Приморского края принял решение о регулировании численности дикого кабана в Пограничном районе.
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"К сожалению, методы борьбы с распространением заболевания, принятые, например, на европейской части России, не подходят для условий Дальнего Востока. Метод по сути прост, особенно на бумаге – депопуляция, то есть доведение численности дикого кабана до минимальных значений. Но мы все прекрасно понимаем, что от кабана зависят наши крупные хищники — и тигр, и в какой-то степени леопард, и оба вида медведей, и рысь", - сказал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко.
Он уточнил, что сейчас государственным органам и общественным организациям нужно быть готовым к условиям низкой численности дикого кабана с вытекающими последствиями: повышенной конфликтностью хищников, снижению доходности охотхозяйств и, как следствие, увеличению браконьерства.
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В разговоре с РИА Новости Фоменко добавил, что из-за грядущего в ближайшее время сокращения численности кабанов необходимо "принять меры, чтобы хищники через 2-3 года не вышли к селениям и не пришлось их отстреливать".
Эксперт напомнил, что в 80-е годы, когда на Дальнем Востоке сократилась численность диких кабанов, было принято решение об отстреле 47 тигров. "Я говорю об официально отстреле, разрешенном, потому что хищники угрожали скоту и людям, а сколько просто перестреляли - никто не знает", - заметил Фоменко.
WWF России в Приморском и Хабаровском краях уже отрабатывает методы увеличения численности других видов копытных. Тигры и леопарды в случае падения популяции кабана смогут переключиться на пятнистого оленя, изюбря, косулю. Кроме того, WWF предлагает создать стратегию развития охотничьего хозяйства, предусматривающую риски от эпизоотий, и внедрить методы увеличения числа копытных на всем ареале амурского тигра.
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