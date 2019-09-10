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РИА Новости

В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке

10:37 10.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Горят торговые палатки на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло на улице Херсонской, борьбу с огнем в настоящее время ведут пять единиц техники и 15 человек личного состава.
"В 9.25 прибытие первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено, что происходит возгорание палетов на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Сотрудники МЧС
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