В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке

МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Горят торговые палатки на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
В Геленджике полыхает центральный рынок. Пожарные работают на месте ЧП. По данным СМИ, огонь приближается к жилым домам. pic.twitter.com/anYzffy21H— Телеканал 360° (@360tv) 10 сентября 2019 г.
По данным МЧС РФ, возгорание произошло на улице Херсонской, борьбу с огнем в настоящее время ведут пять единиц техники и 15 человек личного состава.
"В 9.25 прибытие первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено, что происходит возгорание палетов на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.