В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке

МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В Геленджике полыхает центральный рынок. Пожарные работают на месте ЧП. По данным СМИ, огонь приближается к жилым домам. pic.twitter.com/anYzffy21H

По данным МЧС РФ, возгорание произошло на улице Херсонской, борьбу с огнем в настоящее время ведут пять единиц техники и 15 человек личного состава.