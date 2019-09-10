"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

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Это надолго «Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

"С широкими бёдрами ты просто создана для того, чтобы рожать". "Кесарево сечение менее болезненно, чем естественные роды". "Кричать во всё горло – нормальная практика во время схваток". "Если бабушка родила десять детей, значит и тебе будет легко рожать". Что из этого правда, а что ложь? В какие стереотипы о родах мы до сих пор верим и почему?