«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираем самые распространённые стереотипы о родах.
Правда ли что боль во время родов настолько невыносима, что без эпидуральной анестезии вытерпеть её невозможно, а фразу "лучше пристрелите меня" произносит почти каждая роженица?
Можно ли пойти на кесарево сечение, если очень боишься боли и родов?
Как конституция тела женщины влияет на родовой процесс?
Сколько процентов женщин на самом деле рожают в назначенную им ПДР (предполагаемая дата родов)?
Во второй раз рожать легче. Серьёзно?
Нужно ли кричать во время родов и как правильно кричать?
Об этом в четвёртом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают индивидуальную акушерку, ведущую курсов подготовки к родам Ольгу Банникову.
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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