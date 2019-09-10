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РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить?

11:00 10.09.2019
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Это надолго
«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
Вчера, 11:00
"С широкими бёдрами ты просто создана для того, чтобы рожать". "Кесарево сечение менее болезненно, чем естественные роды". "Кричать во всё горло – нормальная практика во время схваток". "Если бабушка родила десять детей, значит и тебе будет легко рожать". Что из этого правда, а что ложь? В какие стереотипы о родах мы до сих пор верим и почему?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираем самые распространённые стереотипы о родах.
Правда ли что боль во время родов настолько невыносима, что без эпидуральной анестезии вытерпеть её невозможно, а фразу "лучше пристрелите меня" произносит почти каждая роженица?
Можно ли пойти на кесарево сечение, если очень боишься боли и родов?
Как конституция тела женщины влияет на родовой процесс?
Сколько процентов женщин на самом деле рожают в назначенную им ПДР (предполагаемая дата родов)?
Во второй раз рожать легче. Серьёзно?
Нужно ли кричать во время родов и как правильно кричать?
Об этом в четвёртом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают индивидуальную акушерку, ведущую курсов подготовки к родам Ольгу Банникову.
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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