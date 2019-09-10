Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирком Анадыря на заседании комиссии во вторник признал победителем выборов главы города Леонида Николаева ("Единая Россия"), который набрал почти половину голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель комиссии Константин Михайлов.
Прежний мэр Анадыря Илья Давиденко в марте ушел в отставку в связи с переходом на работу в Москве. В конце апреля врио главы города был назначен Николаев, который до этого занимал пост первого замгубернатора Чукотки.
На выборах в воскресенье Николаев набрал 49,21% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) - 26,60%, самовыдвиженцы Руслан Леонов - 8,47%, Евгений Доржитаров - 5,37% и Андрей Кульговец - 3,65%.
"Заседание состоялось, мы приняли решение и подписали протоколы. Николаев признан избранным главой Анадыря", - сказал Михайлов.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России