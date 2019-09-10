Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Избирком Анадыря на заседании комиссии во вторник признал победителем выборов главы города Леонида Николаева ("Единая Россия"), который набрал почти половину голосов избирателей, сообщил РИА Новости представитель комиссии Константин Михайлов.

Прежний мэр Анадыря Илья Давиденко в марте ушел в отставку в связи с переходом на работу в Москве. В конце апреля врио главы города был назначен Николаев, который до этого занимал пост первого замгубернатора Чукотки.