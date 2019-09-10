В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из одного населенного пункта Дальнего Востока, еще 94 остаются подтопленными из-за паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, за сутки в Хабаровском крае подтопило 261 жилой дом и 380 приусадебных участков.

"В Еврейской АО ситуация немного стабилизируется, за сутки подтоплено два дома и 33 приусадебных участка. Также от воды освободились в Хабаровском крае: один населенный пункт, три дома и 77 приусадебных участков, в ЕАО: два дома и 13 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Всего в Хабаровском и Приморском краях, а также в ЕАО остаются подтопленными 94 населенных пункта и 3 221 приусадебный участок. Также подтоплены один населенный пункт в Приморском крае, 52 в Хабаровском крае и 41 в ЕАО.

Добавляется, что в семи пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 28 детей.

"За сутки проведена откачка воды и очищено 201 подворье, просушены 53 жилых дома, вывезены 93 кубометров мусора", - добавили в пресс-службе.