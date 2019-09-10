Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал ее на допрос на утро вторника.
"Повестка не фейк ... Иду на допрос", - написала она в своем Twitter-аккаунте.
Ранее она опубликовала копию повестки о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля. В рамках какого дела пройдет допрос, не уточняется.
Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru такое письмо: pic.twitter.com/j4kTUXss35— Наталья Синдеева (@Sindeeva) 9 сентября 2019 г.
Комментариями Следственного комитета РИА Новости не располагает.