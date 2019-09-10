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РИА Новости

Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК

10:21 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкГенеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал ее на допрос на утро вторника.
"Повестка не фейк ... Иду на допрос", - написала она в своем Twitter-аккаунте.
Ранее она опубликовала копию повестки о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля. В рамках какого дела пройдет допрос, не уточняется.
Комментариями Следственного комитета РИА Новости не располагает.
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Наталья СиндееваСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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