Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал ее на допрос на утро вторника.

Ранее она опубликовала копию повестки о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля. В рамках какого дела пройдет допрос, не уточняется.