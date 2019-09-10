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РИА Новости

Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам

10:14 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПлакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Большая часть повестки Ялтинского международного экономического форума в 2020 году будет посвящена национальным проектам, сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ, назначенный врио вице-премьера республики Башкортостан Андрей Назаров.
"В 2020 году большая часть повестки будет посвящена национальным проектам", - сказал РИА Новости Назаров.
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Он подчеркнул, что остается сопредседателем оргкомитета ЯМЭФ, несмотря на назначение в правительстве Башкортостана.
"Мы будем готовить шестой форум вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. При этом оргкомитет возглавит зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак", - подчеркнул Назаров.
При этом, по его словам, Башкортостан планирует расширить свое присутствие на полях форума.
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"В прошлом году республика принимала участие в качестве почетного гостя, в этот раз мы также намерены сформировать многочисленную делегацию, куда войдут представители различных министерств, а также заинтересованные в сотрудничестве с полуостровом бизнесмены. Мы продолжаем строительство моста "Башкортостан - Крым", - сказал Назаров.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.
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Сергей АксеновЯлтаКрымРоссияЭкономика
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