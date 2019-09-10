Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Большая часть повестки Ялтинского международного экономического форума в 2020 году будет посвящена национальным проектам, сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ, назначенный врио вице-премьера республики Башкортостан Андрей Назаров.
"В 2020 году большая часть повестки будет посвящена национальным проектам", - сказал РИА Новости Назаров.
Он подчеркнул, что остается сопредседателем оргкомитета ЯМЭФ, несмотря на назначение в правительстве Башкортостана.
"Мы будем готовить шестой форум вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. При этом оргкомитет возглавит зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак", - подчеркнул Назаров.
При этом, по его словам, Башкортостан планирует расширить свое присутствие на полях форума.
"В прошлом году республика принимала участие в качестве почетного гостя, в этот раз мы также намерены сформировать многочисленную делегацию, куда войдут представители различных министерств, а также заинтересованные в сотрудничестве с полуостровом бизнесмены. Мы продолжаем строительство моста "Башкортостан - Крым", - сказал Назаров.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.