Самый издаваемый писатель Словакии не нашел в Крыму признаков "оккупации"

БРАТИСЛАВА, 10 сен – РИА Новости. Самый издаваемый писатель Словакии Йозеф Банаш побывал в Крыму, чтобы самостоятельно узнать о ситуации на полуострове, который, если верить западной пропаганде, насильно "оккупирован" Россией.

Йозефу Банашу 70 лет. Он поменял немало профессий, пока не выбрал стезю писателя. Работал в чехословацком МИД, в том числе в посольствах за рубежом, руководил бизнесом. Был депутатом словацкого парламента. "Дослужился" даже до поста зампредседателя парламентской ассамблеи НАТО. А потом написал два десятка книг, многие из которых переведены на другие языки, в том числе на русский. Вполне возможно, что его нынешняя поездка в Крым станет сюжетом для следующего произведения.

В Крым за правдой

"Я привык до всего доходить своей головой. На этом основаны мое мировоззрение и мои книги. Пока сам не буду ощущать ситуацию, не докопаюсь до правды, ничего писать не стану", - говорит Банаш.

Именно так писатель отнесся и к нынешней ситуации вокруг Крыма. Прежде много читал и слышал о ней, много думал на эту тему. А недавно собрался, уговорил пару старых друзей-супругов из Чехии и поехал с ними на полуостров, чтобы на месте выяснить, где правда.

"Крым своей историей и людьми, жившими и работавшими здесь, издавна как бы завораживал меня. Ведь именно из Крыма, из Коктебеля, находясь здесь на отдыхе, знаменитый поэт Евгений Евтушенко отправил 21 августа 1968 года телеграмму Леониду Брежневу с протестом против ввода в Чехословакию войск СССР и еще четырех социалистических стран. И я об этом написал целую главу в своем романе "Зона вдохновения", изданном и на русском языке. Конечно, я взял эту книгу с собой в Крым, чтобы сопоставить исторические и действительные впечатления", - отметил словацкий писатель.

В поисках борцов с "оккупантами"

Писатель рассказал, что на Западе постоянно поднимается тема оккупации или аннексии Крыма. Но каждый здравый человек, по его мнению, должен понимать, что аннексия подразумевает насильственное присоединение, совершенное против воли населения государства или его части. В Крыму же в марте 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России, напоминает Банаш.

"Можно привести много примеров действительной аннексии территорий, состоявшихся в разных регионах мира только в последние десятилетия. Все они имеют одно общее свойство – неизменно сопровождаются вооруженной борьбой против оккупантов. Но что-то я не слышал ни одного сообщения о вооруженных инцидентах в Крыму против "захвативших" его россиян. Поэтому аргумент об аннексии или оккупации заранее вызывал у меня подозрения", - говорит Банаш.

Для изучения ситуации на месте словацкий писатель и его соратники направились, прежде всего, в места компактного проживания крымских татар.

"В Бахчисарае и его окрестностях мы встретились и поговорили с десятками местных жителей – на вокзале, на центральной площади, на рынке, в магазинах, на остановках общественного транспорта, расспрашивали во время трехчасовой поездки по округе местного водителя Руслана. Представившись, мы сразу напрямую спрашивали о настроениях татар, об их жизни и, более осторожно, о борьбе с захватчиками-россиянами", - рассказал Банаш.

По словам писателя, какой-либо злобы к новой власти у крымских татар они не обнаружили, хотя некоторые местные жители высказывались по отношению к власти весьма критически. Секрет раскрыла во время одного из разговоров молодая женщина-татарка.

"Вам в основном не нравится то, что вы теперь должны оформлять счета, выставлять фактуры и платить налоги, чего не было при власти Украины", - рассмеявшись, сказала она в ответ на сетования продавцов на рынке.

"Я напрямую спросил парней-татар о том, хотели бы они вернуться под крыло Киева. Но никто из них этого не заявил, хотя некоторые пожали в ответ плечами. Потом, когда мы сидели в деревенском ресторанчике, отмечая какой-то местный праздник, перед началом торжества все единодушно встали и прокричали: "Ура, ура, ура, Россия!" - рассказывает Банаш.

Прославленный Севастополь

Севастополь поразил гостей из Словакии и Чехии обилием памятников и памятных табличек, напоминающих о героизме его защитников во время войн в XIX – XX веках.

"Если бы мы не посетили этот город, мы бы не поняли, почему россияне никогда не отдадут никому Крым и Севастополь. Только во время Второй мировой войны в боях за освобождение Севастополя от гитлеровцев погибло 170 тысяч советских воинов, еще 40 тысяч получили ранения", - отметил писатель.

"Если бы госпожа Виктория Нуланд (бывший помощник госсекретаря США) приехала сюда до того, как приступила к организации очередного "майдана" в Киеве, она, думаю, избавила бы себя, свою страну, а главное, россиян и украинцев от огромных проблем", - полагает Банаш.

Французская Ривьера в Ялте

Из Севастополя, где солдат Лев Толстой набирался впечатлений для будущих романов, Банаш и его спутники отправились в Ялту, которая влекла гостей домиком Чехова и городской атмосферой, которая должна была напомнить о "маленьких героях" Антона Павловича.

"Посидеть в домике Чехова, погулять по окружающему его саду, под деревьями, некоторые из которых, наверняка, "помнят" самого писателя – для меня это одно из самых незабываемых впечатлений от поездки в Крым. И, конечно, снова, как и в предыдущих местах, я не мог не обратить внимание на множество людей, гуляющих по набережной, по улицам города, поющих, танцующих, смеющихся, целующихся, сидящих в заполненных кафе и ресторанах… Разве в условиях оккупации люди так себя ведут?" - задался риторическим вопросом Банаш.

Словацкий писатель говорит, что убедился в правоте Чехова – Ялта действительно похожа на Ниццу, а Крым в целом - на французскую Ривьеру.

"Разница лишь в том, что в Ницце я встретил множество вооруженных до зубов полицейских, а в Крыму за все время поездки – лишь трех-четырех служителей порядка. Атмосфера спокойствия, безопасности, даже какого-то умиротворения здесь вас охватывает с самого начала и не покидает до отъезда", - делится своими впечатлениями Банаш.

Писатель признается, что поначалу многочисленные красивые здания в городах Крыма с расположенными в них санаториями, ресторанами, концертно-спортивными залами вызывали в нем "потемкинские" настроения: а вдруг они сделаны напоказ и сзади подбиты кольями вместо стен?

"Для верности я обходил красивые фасады со всех сторон, искал подвохи, а попутно и следы партизанской деятельности, но ничего такого так нигде не нашел", - в шутку вздыхает Банаш.

Феодосия и Коктебель

В Феодосии Банаша и его спутников поразило сочетание в одном месте на первый взгляд совсем несочетаемого: на площади Ленина стоит большой памятник вождю революции, а напротив на фасаде старинного отеля Grand Astoria на видном месте установлена памятная доска, сообщающая, что здесь белогвардейский генерал Антон Деникин прощался со своим штабом. В честь Деникина названо и шикарное гостиничное кафе.

"А что же здесь удивительного? - ответил мне работник отеля на вопрос о совместимости этих деятелей. – Они же все были русскими, россиянами! Это всё наша история", - пересказывает свой диалог Банаш.

Коктебель вызвал у писателя, по его признанию, особый трепет.

"Мы пришли на коктебельскую почту, а она, оказывается, та самая, что была в 1968 году. Получается, что именно отсюда Евтушенко отсылал телеграмму Брежневу. И здесь, выходит, тоже писалась история "Пражской весны", - говорит Банаш.

Словацкий писатель не мог не посетить и дом Максимилиана Волошина, у которого бывали поэты российского "Серебряного века" - Брюсов, Мандельштам, Гумилев, Цветаева.

"И здесь же, в Крыму, жили и работали другие выдающиеся российские литераторы – Куприн, Бунин, Аверченко, Ахматова, Паустовский, Грин, Набоков, Балтер…" - перечисляет Банаш.

Завершение поездки

После Коктебеля Банаш также посетил Керчь, осмотрев мост, который, по его словам, производит "сильное и веское впечатление".

Последним пунктом пребывания гостей из Словакии и Чехии в Крыму стал Симферополь.

"Здесь мы уже не искали никаких следов деятельности партизан или оккупационных настроений, а просто общались с жителями, обсуждали с ними текущие местные и международные дела, наблюдали за строительством новых автомобильных дорог и жилых зданий", - говорит писатель.

Он отметил, что "Крым живет своей жизнью, размеренной и деловой".