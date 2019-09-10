В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель Сената Испании (верхней палаты испанского парламента) Мануэль Крус, который также является преподавателем в университете Барселоны, прибегнул к плагиату при написании своего учебника по философии, сообщает Председатель Сената Испании (верхней палаты испанского парламента) Мануэль Крус, который также является преподавателем в университете Барселоны, прибегнул к плагиату при написании своего учебника по философии, сообщает газета ABC

По данным издания, при составлении учебника "Современная философия", опубликованном в 2002 году и переизданным в 2010 году, Крус скопировал целые параграфы из работ по меньшей мере девяти других авторов без указания источника или признаков цитирования.

Как пишет ABC, в учебнике Круса выявлены как минимум 15 случаев плагиата из трудов разных авторов, включая австрийского и британского философа Карла Поппера и итальянских философов Джанни Ваттимо и Николы Аббаньяно. Для сравнения издание опубликовало в статье выдержки из оригиналов и учебника Круса.

Председатель испанского Сената пока никак не отреагировал на эту информацию.