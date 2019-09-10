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РИА Новости

Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине

10:01 10.09.2019 (обновлено: 10:05 10.09.2019)
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© AP Photo / Eric GayОцепленное место преступления
Оцепленное место преступления
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, принадлежавший женщине, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
В августе тринадцатилетний Макс Веренка вместе с матерью Нэнси отправились на озеро. Они арендовали лодку и во время прогулки заметили под водой очертания автомобиля. Приехавшие на вызов полицейские из-за сильного солнца не смогли разглядеть машину. Тогда Макс взял свою камеру GoPro и вместе с ней погрузился на дно, чтобы заснять находку.
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В Канаде лось помог полицейским раскрыть преступление
Когда полиция вытащила автомобиль на сушу, оказалось, что это черная Honda Accord 1986 года выпуска. В салоне нашли труп владелицы Джанет Фаррис, которая бесследно исчезла осенью 1992 года. Женщина ехала на свадьбу знакомых, однако до места торжества так и не добралась. Полиция предполагала, что Фаррис попала в аварию и погибла, однако никаких следов ни женщины, ни автомобиля не было найдено.
Правоохранительные органы сообщили о находке семье Харрис. Как рассказал ее сын Джордж, родные давно смирились с тем, что ее, скорее всего, нет в живых, однако их все равно мучил вопрос, что с ней случилось и где находятся ее останки. Теперь у них есть ответы. Женщину кремируют, а ее пепел похоронят рядом с супругом, который скончался в 1984 году.
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