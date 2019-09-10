Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, принадлежавший женщине, которая пропала в 1992 году, сообщает В канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, принадлежавший женщине, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News

В августе тринадцатилетний Макс Веренка вместе с матерью Нэнси отправились на озеро. Они арендовали лодку и во время прогулки заметили под водой очертания автомобиля. Приехавшие на вызов полицейские из-за сильного солнца не смогли разглядеть машину. Тогда Макс взял свою камеру GoPro и вместе с ней погрузился на дно, чтобы заснять находку.

Когда полиция вытащила автомобиль на сушу, оказалось, что это черная Honda Accord 1986 года выпуска. В салоне нашли труп владелицы Джанет Фаррис, которая бесследно исчезла осенью 1992 года. Женщина ехала на свадьбу знакомых, однако до места торжества так и не добралась. Полиция предполагала, что Фаррис попала в аварию и погибла, однако никаких следов ни женщины, ни автомобиля не было найдено.