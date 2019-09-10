В Кузбассе начали проверку после получения ожогов школьниками в столовой

КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту получения ожогов учениками начальных классов в школьной столовой города Междуреченска в Кузбассе, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что четверо первоклассников в гимназии №24 получили ожоги, перевернув на себя термопот в школьной столовой. Двое детей госпитализированы с ожогами 10% тела, одна девочка находится в реанимации. Решается вопрос о переводе ее в ожоговый центр Новокузнецка.

"Десятого сентября текущего года поступило сообщение о том, что учащиеся начальных классов одной из школ в городе Междуреченске обварились кипятком в столовой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ученики первого класса находились в столовой, кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. Стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся. Четверо учеников получили ожоги разной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.