В Кузбассе начали проверку после получения ожогов школьниками в столовой

КЕМЕРОВО, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту получения ожогов учениками начальных классов в школьной столовой города Междуреченска в Кузбассе, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что четверо первоклассников в гимназии №24 получили ожоги, перевернув на себя термопот в школьной столовой. Двое детей госпитализированы с ожогами 10% тела, одна девочка находится в реанимации. Решается вопрос о переводе ее в ожоговый центр Новокузнецка.
"Десятого сентября текущего года поступило сообщение о том, что учащиеся начальных классов одной из школ в городе Междуреченске обварились кипятком в столовой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что ученики первого класса находились в столовой, кто-то из учащихся повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот. Стол перевернулся, устройство с кипятком опрокинулось на учащихся. Четверо учеников получили ожоги разной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.
Подчеркивается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, соблюдались ли администрацией учебного заведения все меры предосторожности, необходимые для безопасного пребывания детей в столовой.