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РИА Новости

Порошенко не придет во вторник на допрос

09:46 10.09.2019 (обновлено: 09:55 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.
Ранее Порошенко трижды не пришел на допрос в Госбюро. По словам Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки.
"Государственное бюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа в парламенте - это уважительная причина неявки на допрос", - заявил Головань.
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Он также сказал, что во вторник принес письменные показания Порошенко, но не уточнил в каком деле.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.
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