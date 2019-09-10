КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.

Ранее Порошенко трижды не пришел на допрос в Госбюро. По словам Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки.

"Государственное бюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... Они должны понимать, что работа в парламенте - это уважительная причина неявки на допрос", - заявил Головань.

Он также сказал, что во вторник принес письменные показания Порошенко, но не уточнил в каком деле.