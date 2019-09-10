Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T09:41Z
https://ria.ru/20190910/1558512448.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155644/83/1556448355_0:215:3071:1943_1036x0_80_0_0_66099059220f8dc210802f5c7ebfba78.jpg
РИА Новости

Huawei сравнила себя с самолетом с пробоинами, который продолжает полет

09:41 10.09.2019
416
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Покупатель в фирменном магазине Huawei . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Мария Князева. Китайскую Huawei после "стрельбы" США можно описать как самолет с большим количеством пробоин, который всё же летит, устраняя неполадки, заявил в интервью РИА Новости главный представитель Huawei при институтах власти Евросоюза Абрахам Лью.
"Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (описал – Прим. ред.) ситуацию как самолет с большим количеством пробоин. Мы заняты устранением всех этих пробоин, однако мы по-прежнему летим. Итак, двигатель и топливный бак (есть - Прим. ред.), поскольку у нас есть план Б. На самом деле, они (США – Прим. ред.) хотели прострелить наш двигатель, но у нас есть резервный двигатель. Однако по-прежнему остаются пробоины, которые необходимо устранить", - сказал представитель китайской компании.
Павильон компании Huawei
20 августа, 08:13РИА Новости
Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы свободной рыночной конкуренции.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
9 августа, 11:45РИА Новости
Huawei представила собственную операционную систему
Несмотря на эти действия, Huawei очень оптимистично смотрит на свой бизнес в области 5G в Европе, отметил Лью.
521000
Обсудить 2
Huawei TechnologiesКитайСШАТехнологии
Рекомендуем
Стенд компании Huawei
Huawei назвала действия США против нее плохим сигналом для всего бизнеса
РИА
Новости
Протесты в порту Польши против разгрузки угля
В порту Гданьска активисты Greenpeace заблокировали судно с углем
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Денисова: Путин помиловал десять украинцев из 35 вернувшихся на родину
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко не придет во вторник на допрос
Лента
новостей
Оцепленное место преступления
Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
В Академии наук Китая оценили стремление российских ученых к исследованиям
Лаборатория
Роспотребнадзор актуализирует СанПиНы в рамках "регуляторной гильотины"
Молодая амурская тигрица
WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
Игрушка в палате детской больницы
В Кузбассе начали проверку после получения ожогов школьниками в столовой
Московский парк
В Москве и области продлили на среду "желтый" уровень погодной опасности
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
10:06В Академии наук Китая оценили стремление российских ученых к исследованиям
Лента новостейМолния