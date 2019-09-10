Huawei сравнила себя с самолетом с пробоинами, который продолжает полет

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Мария Князева. Китайскую Huawei после "стрельбы" США можно описать как самолет с большим количеством пробоин, который всё же летит, устраняя неполадки, заявил в интервью РИА Новости главный представитель Huawei при институтах власти Евросоюза Абрахам Лью.

"Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (описал – Прим. ред.) ситуацию как самолет с большим количеством пробоин. Мы заняты устранением всех этих пробоин, однако мы по-прежнему летим. Итак, двигатель и топливный бак (есть - Прим. ред.), поскольку у нас есть план Б. На самом деле, они (США – Прим. ред.) хотели прострелить наш двигатель, но у нас есть резервный двигатель. Однако по-прежнему остаются пробоины, которые необходимо устранить", - сказал представитель китайской компании.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы свободной рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).