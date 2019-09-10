В порту Гданьска активисты Greenpeace заблокировали судно с углем

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Экологические активисты Greenpeace заблокировали судно с углем из Мозамбика в порту Гданьска, после чего их задержали, сообщает польское подразделение Greenpeace.

В настоящее время уголь является топливом примерно для 80% польских энергогенерирующих мощностей.

"Активистки и активисты Greenpeace заблокировали судно с углем, направлявшееся в порт Гданьска. Активисты нарисовали на борту судна огромную надпись "уголь-стоп", в то время как парусник Rainbow Warrior вошел в порт и бросил якорь у угольного терминала, делая невозможной разгрузку сырья, поступающего в Польшу из Мозамбика", - говорится в сообщении.

Greenpeace отмечает, что протест является мирным и призван "обратить внимание польского правительства на острую необходимость действий по сохранению климата и необходимость отказа от угля к 2030 году".

Позже польские пограничники провели силовую акцию в отношении активистов Greenpeace. "Девятого сентября перед полуночью пограничники в масках с автоматами ворвались на борт парусного судна Rainbow Warrior, принимающего участие в мирном протесте в порту угольной в Гданьске. Они угрожали оружием, разбили окно и попали на мостик. Активистки и активисты Greenpeace, которые ранее заблокировали транспорт угля из Мозамбика, были задержаны", - говорится в сообщении.

"Мы хотели бы, чтобы польские власти действовали так быстро и решительно в вопросе климатического кризиса, как они это делают, подавляя мирные протесты", - заявил координатор польского отделения Greenpeace Марек Юзефяк.