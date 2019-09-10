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РИА Новости

Роспотребнадзор актуализирует СанПиНы в рамках "регуляторной гильотины"

09:34 10.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует существенно сократить с 2021 года количество нормативно-правовых актов в рамках "регуляторной гильотины", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В результате большой работы, проводимой учеными РАН и практиками Роспотребнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать 10 нормативно-правовых актов, а также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением", - говорится в сообщении.
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В результате работы с экспертами полностью пересмотрены все 58 документов по разделу "Эпидемиология" - все требования систематизированы и сгруппированы в единый проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней", уточнили в пресс-службе.
Кроме того, проведена работа по актуализации гигиенических нормативов, а также продолжается актуализации санитарных правил по разделу "Гигиена", отметили в Роспотребнадзоре.
"Сформированы проекты 8 санитарных правил по основным направлениям ("услуги", "условия проживания и содержание территории", "условия труда и производственные процессы", "условия воспитания и обучения детей и подростков", "радиационная безопасность", "транспорт", "требования для "специальных объектов", "общественное питание")", - добавили в ведомстве.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть контрольные требования к бизнесу, применив механизм так называемой "регуляторной гильотины", в результате чего утратят силу все требования, которые не будут специально одобрены или изменены. Как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, требования государства после применения "гильотины" будут систематизированы по новому принципу - не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса. Тему развил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале, предложив прекратить с 1 января 2021 года действие вообще всех устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора, оставив только современные и при необходимости обновленные документы.
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В августе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах. Законопроект о госконтроле, по мнению бизнес-омбудсмена, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также в августе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с Медведевым предложил дополнительно обсудить законопроекты о "регуляторной гильотине" после внесения, перед тем, как они будут рассматриваться в Госдуме во втором чтении. Премьер с предложением главы РСПП согласился, пообещав дать соответствующее указание аппарату правительства.
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