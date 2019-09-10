Минздрав изучит связь между курением электронных сигарет и болезнями легких

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минздрав проанализирует связь между заболеваниями легких и потреблением электронных сигарет и подготовит соответствующие рекомендации, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее сообщалось, что первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойс в США.

"Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации электронных сигарет и тяжёлых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации", - говорится в сообщении.

Кроме того, главному специалисту по патологической анатомии поручено проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет, уточняется в материале.