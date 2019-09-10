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РИА Новости

Минздрав изучит связь между курением электронных сигарет и болезнями легких

09:28 10.09.2019
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© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минздрав проанализирует связь между заболеваниями легких и потреблением электронных сигарет и подготовит соответствующие рекомендации, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Ранее сообщалось, что первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойс в США.
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"Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации электронных сигарет и тяжёлых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации", - говорится в сообщении.
Кроме того, главному специалисту по патологической анатомии поручено проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет, уточняется в материале.
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Минздрав уже подготовил письмо в регионы, в котором просит учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний лёгких, отмечается в сообщении.
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Олег СалагайМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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