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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Денисова: Путин помиловал десять украинцев из 35 вернувшихся на родину

09:25 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один – (Эдем – Прим. ред.) Бекиров освобожден под личное обязательство, 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сказала Денисова в эфире телеканала "1+1".
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Освобождение задержанных россиян и украинцевЛюдмила ДенисоваВладимир ПутинКиевВ мире
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