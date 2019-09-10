Денисова: Путин помиловал десять украинцев из 35 вернувшихся на родину

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.