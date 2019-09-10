СМИ: Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В публикации поясняется, что индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт после сентябрьского снижения ввозных пошлин— это сохранит барьер для ввоза на уровне 30% от стоимости.
Утилизационный сбор ввели в 2012 году, на рынке его рассматривали как компенсацию снижения пошлин после вступления России в ВТО, напоминает автор статьи.
Сначала сбор платили только импортеры, однако с 2014-го его формально распространили на весь рынок, а локализованным в стране автоконцернам предоставили взамен промышленные субсидии.
Компенсация осуществляется автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 году его проиндексировали на 65%. В правительстве объясняли это девальвацией рубля. В 2018-м произошло еще одно повышение в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90 процентов. После этого увеличились и цены на автомобили.
В декабре прошлого года российские концерны под предлогом снижения поступлений от сбора в бюджет поднимали вопрос его очередной индексации. По оценкам Минпромторга, в этот раз повышение может составить в среднем около 80%, сообщил источник.
Другие собеседники газеты уточняют, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальной — с двигателем более 3,5 литра (145%).
Расчеты еще должны оценить в ФТС. Также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта. Как отмечают источники, этот фактор принимали во внимание при индексации прошлого года. По их мнению, процесс будет идти "в спокойном режиме", а решение о величине сбора появится к декабрю.
Как отмечает Сергей Удалов из "Автостата", утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе произведенных в России. Его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей.
Удорожание иномарок после повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен и на локализованные машины, так как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет Удалов. По мнению эксперта, на фоне снижения доходов населения резкое повышение цен отпугнет покупателей, поэтому ряд концернов пойдет на постепенное повышение на два-четыре процента.
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