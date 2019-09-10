СМИ: Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, пишет " Минпромторг направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года, пишет " Коммерсант " со ссылкой на источники.

В публикации поясняется, что индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт после сентябрьского снижения ввозных пошлин— это сохранит барьер для ввоза на уровне 30% от стоимости.

Утилизационный сбор ввели в 2012 году, на рынке его рассматривали как компенсацию снижения пошлин после вступления России в ВТО, напоминает автор статьи.

Сначала сбор платили только импортеры, однако с 2014-го его формально распространили на весь рынок, а локализованным в стране автоконцернам предоставили взамен промышленные субсидии.

Компенсация осуществляется автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 году его проиндексировали на 65%. В правительстве объясняли это девальвацией рубля. В 2018-м произошло еще одно повышение в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90 процентов. После этого увеличились и цены на автомобили.

В декабре прошлого года российские концерны под предлогом снижения поступлений от сбора в бюджет поднимали вопрос его очередной индексации. По оценкам Минпромторга, в этот раз повышение может составить в среднем около 80%, сообщил источник.

Другие собеседники газеты уточняют, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальной — с двигателем более 3,5 литра (145%).

Расчеты еще должны оценить в ФТС. Также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта. Как отмечают источники, этот фактор принимали во внимание при индексации прошлого года. По их мнению, процесс будет идти "в спокойном режиме", а решение о величине сбора появится к декабрю.

Как отмечает Сергей Удалов из "Автостата", утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе произведенных в России. Его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей.