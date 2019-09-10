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РИА Новости

В Узбекистане два человека погибли после столкновения грузовика с поездом

09:19 10.09.2019
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© Fotolia / Yuri BizgaimerАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Fotolia / Yuri Bizgaimer
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали во вторник в результате столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом в Ташкентской области Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.
По данным пресс-службы, во вторник в 4.00 (2.00 мск) грузовой автомобиль CAMC на подъездном пути к Ангренской золотоизвлекательной фабрике в Ташкентской области врезался в грузовой поезд с восемью вагонами. В результате столкновения два вагона сошли с рельсов и опрокинулись на стоявший на противоположной стороне микроавтобус Damas.
"Двое пассажиров Damas скончались на месте, остальные трое получили травмы и были госпитализированы. В больницу также доставлен водитель грузовика", - сказал представитель МЧС.
По факту ДТП ведётся предварительное расследование, на месте аварии работают специалисты МЧС, МВД и Минздрава, добавили в ведомстве.
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Ташкентская областьУзбекистанВ мире
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