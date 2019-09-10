В Узбекистане два человека погибли после столкновения грузовика с поездом

ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали во вторник в результате столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом в Ташкентской области Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.

По данным пресс-службы, во вторник в 4.00 (2.00 мск) грузовой автомобиль CAMC на подъездном пути к Ангренской золотоизвлекательной фабрике в Ташкентской области врезался в грузовой поезд с восемью вагонами. В результате столкновения два вагона сошли с рельсов и опрокинулись на стоявший на противоположной стороне микроавтобус Damas.