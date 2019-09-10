Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T09:00Z
https://ria.ru/20190910/1558511609.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149731/57/1497315731_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_d00f6e0d6b3ec5b39dffebdcf4dcff50.jpg
РИА Новости

В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки

09:00 10.09.2019
470
© AP Photo / Mukhtar KhanВоенизированные силы Индии в Кашмире
Военизированные силы Индии в Кашмире
© AP Photo / Mukhtar Khan
Военизированные силы Индии в Кашмире. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Полиция Индии задержала в союзной территории Джамму и Кашмир восемь боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которых подозревают в вымогательстве и запугивании местных жителей.
Как сообщает во вторник телеканал NDTV, аресты были произведены спустя два дня после того, как четыре человека, включая двухлетнюю девочку, пострадали при нападении боевиков на дом торговца фруктами в городе Сопоре.
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
21 августа, 08:00РИА Новости
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
По информации телеканала, задержанные также расклеивали листовки в городе, в которых запугивали горожан, требуя от них бастовать и не сотрудничать с властями.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа одобрил подготовленное правительством положение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента. После этого ситуация в данном регионе обострилась еще сильнее.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
26 августа, 14:24РИА Новости
Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана
До принятия этого законодательного положения Джамму и Кашмир имел статус штата и особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
100001
Обсудить 0
Джамму и КашмирИндияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Гонконге
Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым
РИА
Новости
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Денисова: Путин помиловал десять украинцев из 35 вернувшихся на родину
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018
Денисова: новое освобождение заключенных может состояться до конца года
Лента
новостей
Протесты в порту Польши против разгрузки угля
В порту Гданьска активисты Greenpeace заблокировали судно с углем
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Покупатель в фирменном магазине Huawei
Huawei сравнила себя с самолетом с пробоинами, который продолжает полет
Тигрица Тайга в Приморском сафари-парке.
Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк
Испанский политик Мигель Крус Родригес
В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
Лаборатория
Роспотребнадзор актуализирует СанПиНы в рамках "регуляторной гильотины"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Татарстане мужчина пострадал при взрыве автомобиля в гараже
Оцепленное место преступления
Канадский подросток помог раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния