В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Полиция Индии задержала в союзной территории Джамму и Кашмир восемь боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которых подозревают в вымогательстве и запугивании местных жителей.
Как сообщает во вторник телеканал NDTV, аресты были произведены спустя два дня после того, как четыре человека, включая двухлетнюю девочку, пострадали при нападении боевиков на дом торговца фруктами в городе Сопоре.
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По информации телеканала, задержанные также расклеивали листовки в городе, в которых запугивали горожан, требуя от них бастовать и не сотрудничать с властями.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа одобрил подготовленное правительством положение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента. После этого ситуация в данном регионе обострилась еще сильнее.
До принятия этого законодательного положения Джамму и Кашмир имел статус штата и особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.
* Террористическая организация, запрещенная в России