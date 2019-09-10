В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Полиция Индии задержала в союзной территории Джамму и Кашмир восемь боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которых подозревают в вымогательстве и запугивании местных жителей.

Как сообщает во вторник телеканал NDTV , аресты были произведены спустя два дня после того, как четыре человека, включая двухлетнюю девочку, пострадали при нападении боевиков на дом торговца фруктами в городе Сопоре.

По информации телеканала, задержанные также расклеивали листовки в городе, в которых запугивали горожан, требуя от них бастовать и не сотрудничать с властями.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа одобрил подготовленное правительством положение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента. После этого ситуация в данном регионе обострилась еще сильнее.

До принятия этого законодательного положения Джамму и Кашмир имел статус штата и особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.