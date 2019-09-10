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РИА Новости

Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк

08:49 10.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинТигрица Тайга в Приморском сафари-парке.
Тигрица Тайга в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Тигрица Тайга в Приморском сафари-парке.. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Тигрицу Тайгу - сестру знаменитого тигра Амура - вернули на ее прежнее место жительства в Приморский сафари-парк, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мезенцев.
Тайгу в конце января увезли из Приморского сафари-парка, где она жила несколько лет, в Хабаровский край, чтобы оттуда отправить в Алма-Ату. Тигрица включена в программу Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой должна была переехать в Алматинский зоологический парк. После этого в адрес Приморского сафари-парка стали поступать обращения от россиян с просьбой не допустить этой передачи - по данным обратившихся, там не созданы условия для нормальной жизни тигрицы.
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Позже в минприроды Хабаровского края сообщили, что предлагается начать работу по расторжению договора о передаче тигрицы зоопарку. Хищницу поместили в центр реабилитации диких животных "Утес" в районе имени Лазо Хабаровского края. После ее перевезли в Приамурский зоосад, где условия содержания животного также подвергались критике со стороны зоозащитников.
"Сегодня ночью привезли Тайгу. Пока она по правилам пробудет в карантине, в большой вольер ее переведут через месяц", - сказал Мезенцев, отметив, что тигрица передана сафари-парку в безвозмездное пользование на 15 лет.
Тайга и Амур принадлежали Хабаровскому краю и находились в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда их в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. За время пребывания в сафари-парке Амур прославился дружбой с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные подружились. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.
В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники приморского сафари-парка выступили против, но передавать тигра в собственность коммерческой компании по закону нельзя. Власти Хабаровского края предложили администрации Приморья принять тигра в дар, она согласилась. Недавно стало известно, что власти региона передали Амура в безвозмездное пользование Приморского сафари-парка на 15 лет.
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Дмитрий Мезенцев (директор сафари-парка)Хабаровский крайОбщество
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