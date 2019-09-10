Сестру тигра Амура вернули в Приморский сафари-парк

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Тигрицу Тайгу - сестру знаменитого тигра Амура - вернули на ее прежнее место жительства в Приморский сафари-парк, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мезенцев.

Тайгу в конце января увезли из Приморского сафари-парка, где она жила несколько лет, в Хабаровский край, чтобы оттуда отправить в Алма-Ату. Тигрица включена в программу Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой должна была переехать в Алматинский зоологический парк. После этого в адрес Приморского сафари-парка стали поступать обращения от россиян с просьбой не допустить этой передачи - по данным обратившихся, там не созданы условия для нормальной жизни тигрицы.

Позже в минприроды Хабаровского края сообщили, что предлагается начать работу по расторжению договора о передаче тигрицы зоопарку. Хищницу поместили в центр реабилитации диких животных "Утес" в районе имени Лазо Хабаровского края. После ее перевезли в Приамурский зоосад, где условия содержания животного также подвергались критике со стороны зоозащитников.

"Сегодня ночью привезли Тайгу. Пока она по правилам пробудет в карантине, в большой вольер ее переведут через месяц", - сказал Мезенцев, отметив, что тигрица передана сафари-парку в безвозмездное пользование на 15 лет.

Тайга и Амур принадлежали Хабаровскому краю и находились в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда их в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. За время пребывания в сафари-парке Амур прославился дружбой с козлом Тимуром. В 2015 году козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные подружились. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.