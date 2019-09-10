Валерий Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко после обработки 100% протоколов сохранил 56,15% голосов на досрочных выборах руководителя региона, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

В понедельник отмечалось, что данные по 100% протоколов станут известны после того, как избирком Сахалинской области утвердит итоги голосования на цифровых участковых избирательных участках в Москве, где заявки на участие в выборах губернатора Сахалина подали более 70 человек.

"На заседании во вторник мы утвердили итоги голосования на цифровых избирательных участках в Москве. Таким образом, обработаны все 100% бюллетеней, заполненных сахалинцами и курильчанами на голосовании по досрочным выборам губернатора области 2019 года", - рассказал зампред избиркома.

По информации Сиваконова, после подсчета 100% протоколов Лимаренко сохранил 56,15% голосов, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%.

Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек, обеспечив явку по региону в 37,37%.