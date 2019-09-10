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РИА Новости
Единый день голосования

Валерий Лимаренко победил на выборах губернатора Сахалинской области

08:49 10.09.2019 (обновлено: 09:03 10.09.2019)
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© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портретВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : сахалинская область Валерий Лимаренко портрет
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко после обработки 100% протоколов сохранил 56,15% голосов на досрочных выборах руководителя региона, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.
В понедельник отмечалось, что данные по 100% протоколов станут известны после того, как избирком Сахалинской области утвердит итоги голосования на цифровых участковых избирательных участках в Москве, где заявки на участие в выборах губернатора Сахалина подали более 70 человек.
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"На заседании во вторник мы утвердили итоги голосования на цифровых избирательных участках в Москве. Таким образом, обработаны все 100% бюллетеней, заполненных сахалинцами и курильчанами на голосовании по досрочным выборам губернатора области 2019 года", - рассказал зампред избиркома.
По информации Сиваконова, после подсчета 100% протоколов Лимаренко сохранил 56,15% голосов, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от "Коммунистов России" - 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего "Коммунистическую партию социальной справедливости" - 2,25%.
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
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Биография Валерия Лимаренко
Из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек, обеспечив явку по региону в 37,37%.
По словам зампреда избиркома, решение об итоговом подсчёте будет принято в среду, когда к ним поступят протоколы из всех территориальных избирательных комиссий.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоРоссияПолитика
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