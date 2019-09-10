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РИА Новости

Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым

08:36 10.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела Гонконга со стороны какой бы то ни было страны совершенно излишне, местные активисты должны прекратить призывать США принять закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявила журналистам во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
"Вмешательство во внутренние дела Гонконга со стороны конгресса другой страны в какой бы то ни было форме совершенно излишне и нецелесообразно. Я надеюсь, что местные деятели, особенно те, кто занимают определенные должности, не будут больше выступать с такой инициативой и просить конгресс США принять соответствующий закон", - заявила Кэрри Лам.
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Она отметила, что у правительства Гонконга есть обязательства защищать основные свободы человека и соблюдать Основной закон специального административного района.
Несколько тысяч человек ходе очередных антиправительственных протестов в минувшее воскресенье пришли к генконсульству США и вручили одному из дипломатов миссии петицию с просьбой к американским властям принять закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге. В генконсульстве позже подтвердили получение петиции. Если соответствующий закон будет принят, тогда госсекретарь США раз в год должен будет оценивать, является ли Гонконг "достаточно автономным", чтобы оправдать свой специальный статус преференциального торгового партнера США.
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