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РИА Новости

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

08:29 10.09.2019 (обновлено: 10:43 10.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана в нетрезвом виде на концерте в Самаре.
Артист призвал его не переживать по поводу поведения на сцене. По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как певец "в зюзю пьяный вертит тазом".
Кроме того, такое поведение Билана только помогло привлечь внимание к мероприятию, считает лидер "Ленинграда".

"Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо", — написал он в инстаграме.

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Шнуров Сергей
Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Позже певец заявил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что "не рассчитал" порцию, и извинился.
Певец Дима Билан
Вчера, 20:50РИА Новости
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
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Обсудить 71
Шоу-бизнесШнур (Сергей Шнуров)Дима Билан (Виктор Белан)СамараОбщество
Популярные комментарии
Со всеми бывает, только смешно, что спрашивают мнение Шнурова, "великого трезвенника").
10 сентября, 09:00
iid10001
651310011
Людям нужны зрелища- чтоб было интересно и прикольно. Просто Билан уже не интересен никому, а пьяный в зюзю - это прикольно. Если он догадается в таком имидже крутануть гастроли по стране - успех обеспечен
10 сентября, 08:47
t2tercuman 256
481301317
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"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
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