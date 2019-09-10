Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

Лидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал выступление Димы Билана в нетрезвом виде на концерте в Самаре.

Артист призвал его не переживать по поводу поведения на сцене. По его словам, самарской публике повезло наблюдать, как певец "в зюзю пьяный вертит тазом".

Кроме того, такое поведение Билана только помогло привлечь внимание к мероприятию, считает лидер "Ленинграда".

"Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо", — написал он в инстаграме. Шнуров Сергей

Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".