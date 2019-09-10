Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T09:20Z
https://ria.ru/20190910/1558510884.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155851/17/1558511778_0:25:1080:633_1036x0_80_0_0_fc7e08051e625378f8dcb7130404ad9a.jpg
РИА Новости

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

08:12 10.09.2019 (обновлено: 09:20 10.09.2019)
1832
© Фото : УМВД России по Курганской областиУчасток автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
Участок автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
© Фото : УМВД России по Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
По данным полиции, в Шадринском районе около 06.10 (04.10 мск) на 215 километре автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение двух автомобилей – Mazda и "Газель" - под управлением жителей города Шадринска 1963 и 1985 годов рождения соответственно.
© Фото : УМВД России по Курганской областиУчасток автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
Участок автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
© Фото : УМВД России по Курганской области
Участок автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
"В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, погибли 4 человека: оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции "Шадринский", уточняется в сообщении.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, поясняется в сообщении.
Сотрудники ДПС на месте ДТП с участием автобуса в Москве
8 апреля, 07:04РИА Новости
Названы регионы — лидеры по числу ДТП
010110
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФМВД РФРоссияКурганская областьПроисшествия
Рекомендуем
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Певец Дима Билан
Билан извинился за нетрезвое поведение на концерте в Самаре
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Гуф извинился за клип "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра"
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Дыхательный аппарат сотрудника пожарной охраны
В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента
11:03Во ФСИН допустили использование свиней в работе
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Лента новостейМолния