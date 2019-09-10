В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен – РИА Новости. Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
По данным полиции, в Шадринском районе около 06.10 (04.10 мск) на 215 километре автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло столкновение двух автомобилей – Mazda и "Газель" - под управлением жителей города Шадринска 1963 и 1985 годов рождения соответственно.
© Фото : УМВД России по Курганской областиУчасток автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
Участок автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей Мазда и Газель. 10 сентября 2109
"В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, погибли 4 человека: оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции "Шадринский", уточняется в сообщении.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, поясняется в сообщении.
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