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РИА Новости

Вторник в Москве будет по-летнему теплым

08:06 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Водовзводная башня Московского Кремля . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Температура воздуха в российской столице во вторник поднимется до 25 градусов тепла, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Бабье лето у нас продолжается, сегодня ожидает отличная погода. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. В мегаполисе воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области ожидается до плюс 21-26 тепла. Такие показатели свойственны июлю месяцу", - рассказал Тишковец.
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