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РИА Новости

Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек

07:54 10.09.2019
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CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floodsТаиланд
Таиланд
CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Сезонные наводнения, вызванные муссонными ливнями, продолжаются в 32 из 77 провинций Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на метеорологический департамент Таиланда.
С 29 августа на севере и северо-востоке страны они унесли жизни 28 человек, и опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой, говорится в сообщении.
По заявлению департамента, опубликованному во вторник, новые наводнения ожидаются в северных и северо-восточных районах страны в связи с продолжающимися ливнями.
С 29 августа, когда поступили первые данные о погибших в результате наводнений, в течение двух суток охвативших отдельные территории в 44 провинциях, площадь затопления значительно увеличилась в 32 провинциях, сообщает газета. За последние 10 дней погибли 28 человек, пострадали 370 тысяч 749 домовладений и оказались затопленными пять автомобильных дорог провинциального значения, говорится в сообщении.
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Наводнения происходят в Таиланде и в соседних странах ежегодно в сезон дождей, который продолжается с конца апреля - середины мая до конца октября. Наибольшее количество осадков и, соответственно, наводнений, приходится на конец августа - конец октября.
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