Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек

БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Сезонные наводнения, вызванные муссонными ливнями, продолжаются в 32 из 77 провинций Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты Сезонные наводнения, вызванные муссонными ливнями, продолжаются в 32 из 77 провинций Таиланда, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на метеорологический департамент Таиланда.

С 29 августа на севере и северо-востоке страны они унесли жизни 28 человек, и опасность новых наводнений продолжает оставаться высокой, говорится в сообщении.

По заявлению департамента, опубликованному во вторник, новые наводнения ожидаются в северных и северо-восточных районах страны в связи с продолжающимися ливнями.

С 29 августа, когда поступили первые данные о погибших в результате наводнений, в течение двух суток охвативших отдельные территории в 44 провинциях, площадь затопления значительно увеличилась в 32 провинциях, сообщает газета. За последние 10 дней погибли 28 человек, пострадали 370 тысяч 749 домовладений и оказались затопленными пять автомобильных дорог провинциального значения, говорится в сообщении.