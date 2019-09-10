В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 05.20 на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании домовладения на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Прибывшие спасатели установили, что горит около 100 квадратных метров кровли.
"К сожалению, есть пострадавшие. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и ликвидирован уже через час.
8 сентября, 23:12РИА НовостиВ Геленджике локализовали пожар в частном доме