В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 05.20 на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании домовладения на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Прибывшие спасатели установили, что горит около 100 квадратных метров кровли.

"К сожалению, есть пострадавшие. Эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.