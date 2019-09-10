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РИА Новости

Число побегов из пенитенциарных учреждений сократилось в 140 раз за 25 лет

07:33 10.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИННачальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров
Начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров
© Фото предоставлено пресс-бюро ФСИН
Начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров
МОСКВА, 10 сен РИА Новости. Число побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы за четверть века сократилось в России в 140 раз, немалую роль в этом сыграли служебные собаки, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН РФ Дмитрий Макаров.
"За последние пять лет количество побегов из-под охраны в учреждениях УИС сократилось в шесть раз, с шести до одного случая. А если брать период с 1994 года, момента передачи функций охраны исправительных учреждений от внутренних войск МВД России в УИС, по настоящее время, то этот показатель сократился в 140 раз. В достижении этих результатов есть немалая заслуга специалистов-кинологов со служебными собаками", - рассказал Макаров.
По его словам, благодаря собакам только в 2015 году пресечены один побег и пять покушений на побеги из колоний.
"В 2016 году с использованием служебных собак пресечены три покушения на побеги из-под охраны и два побега осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и отбывающих наказания в колониях-поселениях. В 2017 году пресечены еще четыре побега "поселенцев", - отметил Макаров.
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Он рассказал, что в июле этого года благодаря уверенным действиям помощника начальника караула по кинологической службе с розыскной собакой в одном из регионов пресечен групповой побег из-под охраны.
"Осужденные преодолели линию охраны, но увидев служебную собаку с подоспевшим к месту нарушения запретной зоны специалистом-кинологом, отказались от своих противоправных действий. Они были задержаны и водворены в штрафной изолятор. Теперь, вероятно, им грозит новый срок за попытку побега", - привел пример Макаров.
В качестве еще одного примера он привел случай в Крыму. По его словам, благодаря собаке удалось установить направление движения сбежавшего из колонии-поселения в марте этого года, обнаружить и задержать его.
"Всего с 2016 года по настоящее время в результате пресечения побегов с использованием служебных собак и покушений на побеги из учреждений УИС, в том числе из колоний-поселений, проникновений в запретные зоны охраняемых объектов для завладения запрещенными предметами задержаны более 30 осужденных", - добавил Макаров.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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