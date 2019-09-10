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РИА Новости

Опрос выявил, сколько россиян отвечают на рабочие письма и звонки в отпуске

07:06 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории Херсонеса Таврического в Севастополе
Отдыхающие на территории Херсонеса Таврического в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Только 22% россиян в отпуске не отвечают на рабочие письма и звонки, при этом 7% заявили, что устают не от работы, а без нее, следует из результатов опроса Роструда.
По данным опроса, почти каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Почти половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела. Лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки.
Опрос также показал, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Например, 23% респондентов рассказали, что при решении сменить работу всегда использую отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что поступали так при необходимости срочно сменить работу. Остальные отметили, что стараются использовать отпуск для отдыха.
Говоря о количестве времени, которое нужно, чтобы отдохнуть от работы, 34% россиян сказали, что им нужны как минимум две недели, 53% отметили, что им нужно больше двух недель, еще 6% отметили, что могут отдохнуть за неделю, а 7% участников опроса сообщили, что они устают не от работы, а без нее.
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Опрос проводился на портале Роструда "Работа в России" (trudvsem.ru) с 7 по 28 августа 2019 года. В опросе приняли участие 5 тысяч человек.
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РострудРоссияОбщество
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