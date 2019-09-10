Опрос выявил, сколько россиян отвечают на рабочие письма и звонки в отпуске

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Только 22% россиян в отпуске не отвечают на рабочие письма и звонки, при этом 7% заявили, что устают не от работы, а без нее, следует из результатов опроса Роструда.

По данным опроса, почти каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Почти половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела. Лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки.

Опрос также показал, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Например, 23% респондентов рассказали, что при решении сменить работу всегда использую отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что поступали так при необходимости срочно сменить работу. Остальные отметили, что стараются использовать отпуск для отдыха.

Говоря о количестве времени, которое нужно, чтобы отдохнуть от работы, 34% россиян сказали, что им нужны как минимум две недели, 53% отметили, что им нужно больше двух недель, еще 6% отметили, что могут отдохнуть за неделю, а 7% участников опроса сообщили, что они устают не от работы, а без нее.