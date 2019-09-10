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РИА Новости
Единый день голосования

В Бурятии омбудсмен разбирается с задержанием недовольных итогами выборов

07:04 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ
Вид на Улан-Удэ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на Улан-Удэ
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Бурятии выяснит законность задержания несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ, сообщила пресс-служба омбудсмена.
В Улан-Удэ 8 сентября состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набрав 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), набравший 36,58%.
"На стихийном митинге в г. Улан-Удэ, который начался на площади Советов 9 сентября, протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра Улан-Удэ и потребовали отпустить двоих задержанных. Напомним, что речь идет о задержании граждан, сопровождавших "шамана" Александра Габышева, который следует пешком из Якутии в Москву", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова заявила, что проверит все обстоятельства, связанные с данным митингом, а также правомерность задержания граждан.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 16:02Единый день голосования
Единый день голосования прошел успешно и открыто, заявила Матвиенко
"Соответствующий запрос будет направлен в министерство внутренних дел Республики Бурятия", - цитирует пресс-служба Жамбалову. Она отметила, что "выборы признаны состоявшимися, легитимными".
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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Единый день голосованияВячеслав МархаевРоссияБурятияПроисшествия
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