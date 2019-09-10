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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму назвали заявление ЕС по выборам в регионе "тупиковым мышлением"

06:32 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Евросоюз, отказываясь признать выборы в Крыму, демонстрирует тупиковое мышление, а также неспособность проявить здравомыслие в вопросах самоопределения народов и уважения к принципам демократии, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. ЕС в понедельник распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там лиц. В заявлении также отмечалось, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.
"Это заявление является не только свидетельством неспособности истеблишмента ЕС проявлять здравомыслие в вопросах самоопределения народов и уважения к общепризнанным принципам демократии, но и демонстрирует тупиковое мышление еэсовских чиновников, поскольку не прибавляет ничего позитивного к восстановлению конструктивного взаимодействия с Россией, чего настойчиво требуют народы европейских стран", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, заявление внешнеполитической службы ЕС о непризнании выборов в Крыму не вызвало удивления на полуострове, поскольку является повторением старого, на деле ничего не значащего, не конструктивного подхода к праву народа Крыма демократическим путем выбирать свою судьбу.
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"Руководство нашей страны неоднократно заявляло, что вопрос Крыма решен окончательно и никакие заявления евробюрократии ничего в этом плане изменить не могут и влияние на выбор крымчан не окажут", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, для крымчан главное всевозрастающие стремление общественно-политических, парламентских, деловых, научных и иных кругов европейских стран вести активное сотрудничество с Россией и российским Крымом.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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