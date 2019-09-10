В Крыму назвали заявление ЕС по выборам в регионе "тупиковым мышлением"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Евросоюз, отказываясь признать выборы в Крыму, демонстрирует тупиковое мышление, а также неспособность проявить здравомыслие в вопросах самоопределения народов и уважения к принципам демократии, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. ЕС в понедельник распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там лиц. В заявлении также отмечалось, что ЕС по-прежнему считает Крым украинским.

"Это заявление является не только свидетельством неспособности истеблишмента ЕС проявлять здравомыслие в вопросах самоопределения народов и уважения к общепризнанным принципам демократии, но и демонстрирует тупиковое мышление еэсовских чиновников, поскольку не прибавляет ничего позитивного к восстановлению конструктивного взаимодействия с Россией, чего настойчиво требуют народы европейских стран", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, заявление внешнеполитической службы ЕС о непризнании выборов в Крыму не вызвало удивления на полуострове, поскольку является повторением старого, на деле ничего не значащего, не конструктивного подхода к праву народа Крыма демократическим путем выбирать свою судьбу.

"Руководство нашей страны неоднократно заявляло, что вопрос Крыма решен окончательно и никакие заявления евробюрократии ничего в этом плане изменить не могут и влияние на выбор крымчан не окажут", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, для крымчан главное всевозрастающие стремление общественно-политических, парламентских, деловых, научных и иных кругов европейских стран вести активное сотрудничество с Россией и российским Крымом.